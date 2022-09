Anna Mucha KARCI Julię Wieniawę za jej wywody o zarobkach: "Jeszcze daleką drogę musi przejść"

Aktorka gościła ostatnio u Kuby Wojewódzkiego, gdzie poruszyła temat m.in. szacunku do pracy. Anna Mucha , rozwijając wątek, nieoczekiwanie odniosła się do wypowiedzi Julii Wieniawy.

Porozmawiajmy o tym, że kobiety w tym kraju są gorzej wynagradzane i to jest ku*ewsko nie w porządku i trzeba coś z tym zrobić. Ja nie chce tutaj żadnej wojenki, ale jeżeli Julia Wieniawa mówi, że wynagrodzenia i honoraria są okej, bo ona dobrze zarabia, to znaczy, że daleką drogę musi przejść - stwierdziła.

Julka, to był błąd, ponieważ możesz nie zdawać sobie sprawy z tego, ale ani nazwisko Wieniawa, ani nazwisko Mucha nie broni cię w tym kraju przed zarabianiem mniej od twoich kolegów, którzy w tym samym czasie za tę samą pracę i za tę samą rolę zarabiają więcej - upomniała Wieniawę. Druga rzecz to cena, którą w pewnym momencie prywatnie płacimy. Jest olbrzymia. Mówię o cenie, którą płacimy w domach i z rodziną. Mówię także o tym, co się dzieje w momencie, kiedy my na swoich nazwiskach, twarzach, utrzymujemy show biznes - dodała.