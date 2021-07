Anna Mucha odsłania kulisy zwolnienia z "Dance Dance Dance": "Próbowałam dyskutować"

Anna Mucha zdecydowanie podkręciła temperaturę w tanecznym show TVP. Dołączyła do programu w drugiej edycji i szybko pokazała, że to ona chce grać w jury pierwsze skrzypce. Nie szczędziła uczestnikom dosadnych uwag i ciętych komentarzy, ale kiedy ktoś urzekł ja występem, rozemocjonowana zasypywała go komplementami.