TYLKO NA PUDELKU: Wiemy, dlaczego Anna Mucha została ZWOLNIONA z TVP!

Karoline 18 min. temu zgłoś do moderacji 24 1 Odpowiedz

Jeśli wysokość stawki uzależnia by była od poziomu talentu to myślę, że najniższa krajową za całą edycję to max co mogłaby zarobić. To jest taki klasyczny przypadek "wyżej s.am niż d.pę mam". Dziękuję za uwagę.