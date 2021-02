TYLKO NA PUDELKU: W "Dance, Dance, Dance" już znaleziono ZASTĘPSTWO za Muchę? "Jest powszechnie lubiana i ŻYCZLIWA"

Do premiery trzeciego sezonu Dance, Dance, Dance jeszcze sporo czasu, a produkcji programu już udaje się skutecznie wzbudzać zainteresowanie nowymi odcinkami. Wszystko za sprawą przetasowań w składzie jurorów i gospodarzy programu . Zapowiada się, że już niedługo na placu boju nie ostanie się nikt ze starej gwardii - no może poza Robertem Kupiszem .

Póki co Cichopek musi jednak wstrzymać się z otwieraniem szampana. Ponoć w TVP pojawiły się głosy, że nie można pozwolić, aby połowę składu Dance, Dance, Dance stanowili gospodarze Pytania na Śniadanie. W roli nowych prowadzących obsadzono już Małgorzatę Tomaszewską i Aleksandra Sikorę. Na parkiecie wystąpią natomiast Małgorzata Opczowska i Robert El Gendy, co po zsumowaniu z Idą Nowakowską i Cichopek w jury daje nam wynik 6. Co więcej, produkcja nie jest do końca przekonana, czy Kasia będzie w stanie wywołać tyle emocji i zainteresowania mediów, co jej poprzedniczka.