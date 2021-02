Anna Mucha WYRZUCONA z "Dance, Dance, Dance"! "Jest mi przykro i NIE ROZUMIEM TEJ DECYZJI"

Przerwana lekcja jurorowania... - zaczyna sentymentalnie pod zdjęciami z planu celebrytka. Program DDD (Dance, Dance, Dance) to wspaniały i trudny format. Bycie jurorem to nie tylko zaszczyt, ale i frajda. Ostatecznie nic nie smakuje tak dobrze, jak zarabianie pieniędzy na mówieniu kolegom prosto w twarz, co się o nich myśli. Zwłaszcza jak gorzej to znoszą. Nic dziwnego, że ludzie chcieli to oglądać... - pisze "skromna" Ania, wyraźnie nawiązując do wymierzanych licznie w ostatnim sezonie w kierunku uczestników niewybrednych uwag.