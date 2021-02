Tomasz Kammel i Tamara Gonzalez Perea WYLECIELI z "Dance, Dance, Dance"! TVP potwierdziło listę uczestników nowej edycji

Wygląda na to, że Telewizja Polska nie zamierza zwalniać tempa jeżeli chodzi o pasmo rozrywkowe. Dopiero co zakończył się drugi sezon The Voice Senior, a już za rogiem czeka na nas kolejna odsłona The Voice Kids. TVP zadba też o fanów występów nie tylko wokalnych, ale też i tanecznych. wielkimi krokami zbliża się bowiem trzeci już sezon Dance, Dance, Dance.