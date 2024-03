Anna Mucha odsłania swoje "walory" w odważnej sukience. Fani zachwyceni: "SAMA NATURA" (FOTO)

Trzeba przyznać, że w natłoku gwiazd dostosowujących się do panującego obecnie na Instagramie kanonu oblicze Anny Muchy jest niczym powiew świeżości. Aktorka postanowiła sobie, że nie będzie starała się desperacko zatrzymać upływającego czasu i póki co trzyma się swojego przyrzeczenia.

Oprócz tego, że 44-latka z umiarem korzysta z dobrodziejstw medycyny estetycznej, to jeszcze odpuściła sobie farbowanie włosów na brąz. Celebrytce wciąż zdarza się zaszaleć ze stylizacją i odsłonić swoje "walory" w śmiałych kreacjach, do których ma ewidentną słabość.

Anna Mucha zamieściła nagranie w odważnej kreacji. Fani docenili aktorkę za naturalność

Wielkimi krokami zbliża się premiera show "Czas na Show. Drag Me Out", w którym sześciu mniej lub bardziej znanych uczestników będzie szkoliło swoje umiejętności "lip syncu" pod okiem Drag Mentorek. Rola jednego z jurorów przypadła właśnie Ani, dla której sędziowanie w programach rozrywkowych to nie pierwszyzna (wcześniej dane jej było zasiadać w fotelu jurorskim programu "Dance Dance Dance").