Anna Mucha CAŁA W LATEKSIE maszeruje do "Dzień Dobry TVN". Do twarzy jej w czerwieni? (ZDJĘCIA)

Anna Mucha w niedzielny poranek nie miała czasu na błogie lenistwo. Pognała bowiem do studia "Dzień Dobry TVN", gdzie zasiadła na kanapie razem z Michałem Szpakiem i Andrzejem Sewerynem. Oficjalnie poinformowano, że to właśnie oni znajdą się w jury nowego show TVN "Drag Me Out".