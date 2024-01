TYLKO NA PUDELKU: Wiemy, kto poprowadzi "Drag Me Out"! Wybór padł na znaną piosenkarkę. Zaskoczeni?

Koral 2 godz. temu zgłoś do moderacji 376 22 Odpowiedz

Brawo TVN🤦 Już nie tylko Piotr Kraśko ze swoją interpretacją prawa,unoszący się nad stacją zapach mobingu, to jeszcze prowadząca program - chyba dla wąskiej grupy zwolenników - Mary Spolsky z najnowszą płytą: Erotic Era i utworami: Your orgasm is my religion, Suka, Smutasy i kut***. Poziom artystyczny sięga ...