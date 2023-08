TYLKO NA PUDELKU: Małgorzata Rozenek poprowadzi TEN program?! Mamy dwa TROPY

Gdy tylko media obiegła informacja, że czas Małgorzaty Rozenek w Dzień Dobry TVN dobiegł już końca, stacja uspokoiła widzów, że gwiazda nadal pozostaje częścią rodziny, przy czym będzie pracować przy innym formacie. Naturalnie wszystko do tej pory owiane było tajemnicą, szczególnie, że jak potwierdziła sama Małgorzata, zdjęcia jeszcze się nie rozpoczęły. Wygląda jednak na to, że przy okazji ostatniej rozmowy z reporterem Pudelka, Cezarym Wiśniewskim, nasza ulubienica powiedziała o kilka słów za dużo...

Małgorzata Rozenek w roli prowadzącej? Chodzi o kontrowersyjny program

Mowa tu oczywiście o Drag me out, w którym znani panowie występować będą jako drag queens. Pudelkowi udało się ustalić, że w składzie jurorskim obok Andrzeja Seweryna zasiąść mają Katarzyna Nosowska i Michał Szpak. Co ciekawe, jeszcze wcześniej mówiło się, że jednym z uczestników ma zostać właśnie Radosław Majdan. Jak dobrze pamiętamy, połączenie Goni i Pysiuli na małym ekranie zazwyczaj gwarantuje skrajne emocje, albo przynajmniej piękne cytaty wspominane latami po zakończeniu emisji. "Nie mów do mnie teraz" po dziś dzień odbija się echem po zakamarkach Internetu, tak więc nie zdziwiłoby nas, gdyby producenci TVN ponownie zechcieli zobaczyć Majdanów razem przed kamerą.