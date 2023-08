Małgorzata Rozenek UJAWNIA szczegóły swojego nowego programu: "KREW, POT i ŁZY". Wiemy, kto w nim wystąpi (WIDEO)

Małgorzata Rozenek miała okazję spełnić jedno ze swoich marzeń i przez jeden sezon przypadła jej rola prowadzenia "Dzień dobry TVN". Niestety, przygoda z programem się zakończyła, bo produkcja podziękowała Małgosi za współpracę, uspokajając jednak, że niebawem widzowie znów będą mogli zobaczyć ją na ekranie. Nie trzeba było długo czekać, by w sieci pojawiły się domysły, o jaki program może chodzić.

Małgorzata Rozenek opowiada o nowym programie

Zaczęto plotkować, że Małgorzata powróci na ekrany w charakterze ekspertki ślubnej . Okazuje się, że to jednak nieprawda, a Rozenek zdradziła pierwsze szczegóły nowego "secret project" w w rozmowie z reporterem Pudelka.

Program, który teraz przygotowuję, wchodzę za chwilę na plan, będzie programem, który można scharakteryzować, mówiąc: krew, pot i łzy. Czyli coś, co lubię najbardziej. Nie mogę się doczekać. Myślę, że to będzie na pewno kolejny secret project i bardzo duże wyzwanie - mówiła.

Ci, którym spodobała się wizja kolejnego ślubnego programu, mogą być zawiedzeni, gdyż Małgosia raczej nie będzie pochylać się nad białymi sukienkami. Poinformowała bowiem, że to panowie będą głównym bohaterami.

Zapytaliśmy więc "Perfekcyjną", czy gdyby pojawiła się okazja, pozwoliłaby wystąpić w takim show Majdanowi. Natychmiast twierdziła, że wszystko zależy od tego, jaki to miałby być program, choć po chwili potwierdziła, że "oczywiście, że tak". Nie szczędziła też ukochanemu miłych słów...

Radzio jest zwierzęciem telewizyjnym, świetnie radzi sobie przed kamerami. Jest facetem, który by wniósł bardzo dużo dobrego do każdej produkcji telewizyjnej, ale Radosław bardzo się spełnia w pracy, którą wykonuje. Jest dziennikarzem sportowym. Bardzo dobrze mu się pracuje, więc to musiałoby być coś niezwykle wyjątkowego - mówiła.