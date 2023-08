Małgorzata Rozenek ocenia swój występ w roli prowadzącej na sopockiej scenie: "Nie dotarły do mnie HEJTERSKIE komentarze" (WIDEO)

Małgorzata Rozenek niewątpliwie należy do grona jednych z najbardziej zapracowanych celebrytów w rodzimym show biznesie. "Perfekcyjna" jakiś czas temu intensywnie przygotowywała się do kolejnych odcinków śniadaniówki, a już niebawem pojawi się na antenie TVN w nowej produkcji. Po roszadach w "Dzień dobry TVN" okazało się, że pożegnała się z programem, ale nie ze stacją. Gosia pozostaje również aktywna w mediach społecznościowych, gdzie chętnie relacjonuje swoją codzienność.

Teraz miała okazję również sprawdzić się w roli prowadzącej na Top of the Top Sopot Festival. W rozmowie z Pudelkiem opowiedziała, jak wyglądały przygotowania do tego ważnego wydarzenia i przyznała, że najbardziej stresującym momentem był ten tuż przed rozpoczęciem widowiska.

Małgorzata Rozenek opowiada o roli prowadzącej na Top of the Top Sopot Festival

Najtrudniej jest godzinę przed festiwalem, jak wiesz, że to się za chwilę wydarzy, jesteś po wielu próbach, te próby pokazują ci ogrom tego przedsięwzięcia. Dociera do ciebie, że staniesz na legendarnej scenie w Operze Leśnej, że przemówisz do tych kilku milionów osób, które ten festiwal będzie oglądało, do osób, które są na widowni, więc czujesz doniosłość tej chwili - mówiła.