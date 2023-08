Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan spacerują po Sopocie i wymieniają czułości w restauracji (ZDJĘCIA)

Małgorzata Rozenek aktualnie już od kilku dni przebywa w Sopocie. W niedzielę celebrytka wskoczyła do pociągu i po wyjątkowo ekscytującej podróży "bez burd i ekscesów" zawitała do Trójmiasta. Na miejscu błyskawicznie rzuciła się za w wir przygotowań do Top of the Top Sopot Festival. Rozenek współprowadziła koncert pod hasłem #I Dance, który widzowie mogli podziwiać pierwszego dnia festiwalu i na scenie w Operze Leśnej Perfekcyjna zaprezentowała się w aż dwóch, efektownych stylizacjach. Celebrytka mogła rzecz jasna liczyć na wsparcie Radosława Majdana, który tego wieczora podziwiał ją z widowni.