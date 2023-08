Naturalna Małgorzata Rozenek STROI MINY, relaksując się w knajpce przed występem na Top of The Top Sopot Festival 2023 (ZDJĘCIA)

Małgorzata Rozenek to zdecydowanie jedna z bardziej wszechstronnych polskich celebrytek. 45-latka działa na Instagramie, projektuje ubrania, a nawet ma swój własny catering. Do niedawna była także gospodynią "Dzień dobry TVN". Mimo zakończenia przygody ze śniadaniówką "Perfekcyjna" ewidentnie wciąż czuje niedosyt, jeżeli chodzi o pracę w branży dziennikarskiej. Świadczy o tym fakt, że postanowiła sprawdzić się w roli prowadzącej Top of the Top Sopot Festival.