TYLKO NA PUDELKU: Znamy WSZYSTKICH jurorów "Drag Me Out"! "Stacja nie żałowała pieniędzy na gażę"

kama 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Hańba!!! Na kolonii letniej terapeutycznej w Rajgrodzie, dla dzieci z dysfunkcjami i niepełnosprawnościami w wieku od 5 do 17 lat panowały skandaliczne warunki. Brak programu terapeutycznego oraz brak terapeutów. Organizator duzo obiecuje, ale niewiele z tego realizuje. Zawiadomiono prokurature i przerwano kolonię. Oto na co idą pieniądze: na programy "kropka nad i:, na Drad Me out. Zamiast zatrudniać prawdziwych drag quen, którzy w ramach performens przygotowaliby fajny program TVN po raz kolejny wyrzuca pieniądze w błoto. Jako wolontariusz informuję, że jest w TVN klina, która przypomina klikę PZPR, a młodzi aktorzy sami wzieli swoje sprawy we własne ręce i organizują naprawdę interesujące widowiska *oraz koncerty jazzowe, wszystko poza telewizjami i poza pudelkiem Piszę to do waszej wiadomości. Nawet nie wiecie, co w trawie piszczy. Nie chce się wam wychylić nosa poza strefę komfortu. I będziecie pisać o wózkach, torebkach, itp.