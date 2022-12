Anna Mucha podbija Florydę i znów narzeka na jedzenie: "Zimne jajko, gotowane na twardo, ale w POPRZEDNIM STULECIU"

Kobieta 31 min. temu zgłoś do moderacji 14 2 Odpowiedz

No cóż...a mi w USA jedzenie w knajpach bardzo smakowało i nie były to knajpy drogie, tylko takie zwykłe, tańsze niż u nas ale wcześniej sprawdzałam opinie i planowałam wypad na coś dobrego, żeby nie wydawać bez sensu kasy. Jedzenie w sklepie też było w porządku i wcale nie jakoś dramatycznie drożej. Jedyne czego mi brakowało to takiego chleba jak u nas i dobrej wędliny na kanapkę, ale to akurat nie problem, bo jak się trochę poszuka to wszystko można dostać - szczególnie w większych miastach. 🤷 ale jak ktoś lubi narzekać to zawsze znajdzie okazję.