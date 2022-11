Anna Mucha nie poszła na groby we Wszystkich Świętych. Zamiast tego wybrała MASAŻ: "Mam nadzieję, że zmarli mi to WYBACZĄ"

Anna Mucha nie wybrała się na groby we Wszystkich Świętych. Powód może zaskakiwać

Mucha co prawda nie poszła śladem znanej koleżanki i nie pojechała aż za granicę, jednak też znalazła sobie coś do roboty w tym dniu. Na Instastories aktorki pojawiło się nagranie, w którym Ania oświadcza, że świeczki zapaliła w domu, a zamiast na groby wybrała się na masaż .

Muszę się wam do czegoś przyznać. Nie poszłam dzisiaj na groby. Czy się źle z tym czuję? Troszkę się z tym źle czuję, czuję się winna. Zapaliłam świeczki w domu. Wspomniałam. Ale poszłam na masaż. Dlaczego wam o tym mówię? Bo chcę z was i z siebie również ściągnąć to poczucie obowiązku, to poczucie winy, to poczucie powinności, związane z tradycją, z religią może - zdradziła.