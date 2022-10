Edyta Pazura leci na wakacje tuż przed dniem Wszystkich Świętych i ogłasza: "NIE LUBIĘ tego święta"

Lauri 13 min. temu zgłoś do moderacji 10 4 Odpowiedz

Zawsze jestem obiektywna ale to czysty egoizm to co pani sądzi o święcie zmarłych !To nie są święta bożonarodzeniowe gdzie można je spędzić w górach czy na Karaibach ...To święto dla straconych żyć 😔Chcemy uczcić pamięć których straciliśmy 😟.Ta pani nie grzeszy inteligencją jeśli nauczy takich zachowań swe dzieci to nawet nie będą dbać o jej pomnik w przyszłości ...Nikt wiecznie żyć nie będzie trzeba uczyć dzieci za wczasu takich zachowań ...W dorosłym życiu będzie za późno na zmiany bo takie osoby już są ukształtowane i trudno zmienić ich ukształtowany charakter i przyzwyczajenia .Naprawde wstyd ,że ktoś ma tak egoistyczne poglądy .