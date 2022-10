Danuta Martyniuk ogłasza, że NIE OBCHODZI Halloween. Woli inne, bardziej TRADYCYJNE święto...

Danuta Martyniuk o Halloween: "Nie obchodzę"

Danuta Martyniuk o ulubionych świętach. Stawia na tradycję

Martyniuk przyznaje też, że planują celebrować wspomniane święto w rodzinnym gronie. Nie wiemy, czy oznacza to, jakoby Ewelina miała tym samym stanąć oko w oko z Danielem i Faustyną przy jednym stole, ale Danusia zapewnia, że spotkania całą rodziną to u nich "tradycja", a te się w końcu szanuje.

My spotykamy się całą rodziną, bo to jest nasza tradycja od bardzo dawna, że cała rodzina musi się spotkać. Czy to święta Bożego Narodzenia, czy to Święta Wielkanocne - mówi.