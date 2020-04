Danuta Martyniuk pozdrawia na Wielkanoc krytyków swojego syna: "POZAMYKAJCIE TE MORDY! Serce matki jest zawsze przy dziecku"

W ostatni piątek Sąd Rejonowy w Białymstoku zadecydował o umieszczeniu Daniela Martyniuka w areszcie na okres jednego miesiąca . Ograniczenie wolności zostało nałożone na 31-latka ze względu na rażące lekceważenie zasad kwarantanny , która została nałożona niego w zeszłym miesiącu po tym, jak powrócił z Niemiec. Co więcej, Martyniuk bez jakichkolwiek skrupułów wielokrotnie wsiadał za kierownicę, mimo że w zeszłym roku odebrano mu prawo jazdy .

Mieliśmy nadzieję, że przynajmniej przez cztery tygodnie uda nam się odpocząć od rodziny Martyniuków. Niestety, pałeczkę do wywoływania skandali przejęła matka rozwydrzonego 31-latka - Danuta Martyniuk . W zeszłą sobotę kobieta zasiadła do klawiatury komputera i postanowiła wdać się w dyskusję z użytkownikami Facebooka na profilu iSokolka.eu . Żonie Zenka wyraźnie nie spodobały się opinie internautów na temat jej pierworodnego.

Jak chce się być sławnym, bogatym, to jest się na świeczniku. Nie trzeba było wychodzić z domu i się afiszować, trzeba było jeszcze jeden samochód kupić synkowi w nagrodę.

On ma właśnie dwa samochody (...) zazdrosci pani - odpowiedziała na zaczepkę, jedynie bardziej pogrążając i tak już chwiejną reputację discopolowej dynastii.

Serce matki jest zawsze przeżył dziecku jakie by nie było i Kocham go całym sercem. Dziękuje ludziom którzy nas wspierają i piszą dla nas pozytywne komentarz podtrzymuja nas na duchu. A ci którzy nam wbijają nóż w serce to tacy sam bandyci jak media jak pewie policjant z Bilegostoku - czytamy z niedowierzaniem na Facebooku.