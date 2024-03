Anna Mucha pozuje w samym staniku i prezentuje wysmarowany oliwką dekolt (FOTO)

Anna Mucha należy do grona aktorek, których pozycja w rodzimym show biznesie jest nie do podważenia. Nie bez powodu nick gwiazdy na Instagramie brzmi 'taannamucha'. 43-latka skrzętnie udziela się w mediach społecznościowych, gdzie obserwuje ją prawie milion internautów.

Ostatnimi czasy o Annie zrobiło się jeszcze głośniej. Wszystko to za sprawą jej udziału w nowym programie TVN-u "Czas na Show. Drag Me Out". Aktorka spełnia się obecnie jako jurorka oceniająca metamorfozy i występy celebrytów.