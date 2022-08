Anna Mucha skrytykowana za nagranie w maseczce. Wystosowała ostrą odpowiedź: "MOŻECIE MNIE POCAŁOWAĆ..."

Choć większość przedstawicielek show biznesu stara się nie wchodzić w dyskusję z krytykującymi je internautami, to Anna Mucha ma do sprawy zupełnie inne podejście. Aktorka wielokrotnie odpowiadała na nieprzychylne komentarze i stara się podchodzić do sprawy z dystansem. Bywało jednak tak, że puszczały jej nerwy.

Internauci krytykują Annę Muchę za nagranie z lotniska w maseczce

Samo nagranie zapewne przeszłoby bez echa, gdyby nie krytyczne komentarze, które się pod nim pojawiły. Część z nich wręcz nie nadaje się do cytowania, a poszło właśnie o wspomnianą maseczkę. Niektórzy wyrażali zdziwienie, że aktorka nadal stosuje się do covidowych restrykcji, inni wprost z niej drwili i siali koronasceptyczną propagandę . Warto wspomnieć, że w Polsce od kilku tygodni znów widać wzrost zakażeń.

Anna Mucha odpowiada na krytykę

Jesteście czarujący. Po pierwsze nie mam zamiaru się tłumaczyć, to jest moja prywatna sprawa, co mam na sobie, a czego nie mam (...) Jest to absolutnie nie wasz problem i nie wasza sprawa. Po drugie, gwoli tylko informacji, jak wchodzicie na lotnisko, to przygotujcie sobie maseczki, bo mogą być wymagane - wyjaśniła.