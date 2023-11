Anna Mucha świętuje urodziny córki Stefanii, prezentując jej NAJNOWSZE zdjęcie. "Człowiek, który zmienił moje życie" (FOTO)

Mamusia 14 min. temu zgłoś do moderacji 6 1 Odpowiedz

To prawda, dzieci to cud natury i dumą.Tez tak uważam, to moje szczęście, dumą, przyjaźń, miłość, odlot.Zadne stanowiska i doktoraty nie są lepsze, a kilka ich mam, tzn fajnie to mieć ale i tak najlepiej jak to jest połączone z tym gdy ma się dzieci.Choc to ciężki kawałek chleba to warto.Mam koleżankę panią doktor co ma ich 12ke, lol, to jest dopiero odlot