Anna Mucha wynajęła ekipę do UKŁADANIA PUDEŁ w piwnicy. Odpiera krytykę: "To już chyba LENISTWO"

Anna Mucha skrytykowana za zatrudnienie pomocy przy sprzątaniu

Mucha, jak to Mucha, nie mogła tego tak zostawić. Odpowiedziała zaraz na słowa krytyki, przy czym zrobiła to w formie przypowieści o pielgrzymce do Indii.

Było to dobre parę lat temu, kiedy samotnie podróżowałam przez Indie i wylądowałam w Waranasi. (…) W pewnym momencie zgłodniałam, więc wylądowałam w knajpie. To było wieczorem. W pewnym momencie przy jednym ze stolików obok mnie usiadł właściciel tego miejsca. Obok stanął golibroda. Rozłożył swoje przyrządy na stoliku obok i zaczął golić właściciela tego miejsca. Byłam zszokowana. Patrzyłam na to zaskoczona. Podeszłam do tego właściciela i zapytałam: "Dlaczego nie robisz tego sam w domu?" - w domyśle: "jak reszta świata". On popatrzył na mnie i powiedział: "Gdybym ja wszystko robił sam, co robiliby inni?".