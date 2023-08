Anna Mucha znów PSIOCZY na PKP. "Pociąg jest opóźniony, nie wiemy o ile, bo informacje są sprzeczne"

Anna Mucha należy do gwiazd, które zdecydowanie nie mają problemu z publicznym wyrażaniem opinii i mówieniem wprost o czymś, co się nie podoba. Jedni nazywają to muchami w nosie, inni doceniają bezkompromisową szczerość. Aktorce zdarzało się już m.in. ostro reagować na zaczepki internautów uderzające przede wszystkim w jej wygląd. Jednocześnie potrafi zabrać stanowczy głos w sprawie przewożenia dzieci autem bez fotelika, jak i skrytykować jakość serwowanych jej dań restauracyjnych.