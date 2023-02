Anna Nowak-Ibisz składa życzenia urodzinowe 17-letniemu synowi, wbijając szpilę Ibiszowi: "Miałam poczucie osamotnienia"

Anna Nowak-Ibisz wkroczyła do świata show biznesu jako żona popularnego prezentera Polsatu. Jednak jej małżeństwo z Krzysztofem Ibiszem zakończyło się po czterech latach. Po 14 latach od rozwodu zdają się być jednak w dobrych relacjach, choć co jakiś czas telewizyjna "Pani Gadżet" daje znać, że jej były mąż nie był ideałem.

Anna Nowak-Ibisz składa życzenia synowi z okazji 17. urodzin i wbija szpilę Krzysztofowi Ibiszowi

Jest dzieckiem wymarzonym i długo wyczekiwanym, stoczyłam o niego niejedną bitwę…Ale co najważniejsze, Vincent jest dzieckiem wielkiej miłości. I choć wychowałam go samodzielnie i często miałam poczucie osamotnienia w roli matki, to warto pamiętać, skąd przychodzimy... - podkreśliła.