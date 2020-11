Anna Popek apeluje o prywatną pomoc dla szpitali. Internauci: "Wstyd ŻEBRAĆ od ludzi, gdy TVP dostało 2 miliardy"

Lara 22 min. temu zgłoś do moderacji 5 1 Odpowiedz

Popek Jopek jak ci tam może zaapelujesz żeby NFZ odebrał kontrakty prywatnym szpitalom bo co tam się dzieje to głowa mała te LuxMedy Medikowery i inne pracują z zakażonym personelem nie robią im testów tylko wysyłają do lekarzy rodzinnych po skierowanie na testy .Jak ktoś jest dodatni nie sprawdzają bezobjawowych nie każą im zgłaszać do sanepidu zachorowań wysyłają do domu na kilka dni a jak nie pojawia się objawy to wracają do pracy i dalej zarażają pacjentów i współpracowników a teraz oni mają prowadzić covidowskie szpitale przecież to będą mordowanie a nie pomoc dla zakazonych