Anna Popek podupadła na zdrowiu. "Nagle robiłam się bardzo senna". Diagnoza ją zaskoczyła

Anna Popek to dziennikarska i prezenterka od lat związana z Telewizją Polską i Polskim Radiem . Prowadzi audycję "Leniwe przedpołudnie" w radiowej Trójce. Od 2017 roku współprowadzi "Wielkie Testy" TVP.

Anna Popek odczuwała częste zmęczenie. Diagnoza była zaskakująca

Moją czujność wzbudziły sytuacje, kiedy w ciągu dnia traciłam energię. Nagle robiłam się bardzo senna. Często musiałam ratować się kawą, co też nie działało w dłuższej perspektywie. Brakowało mi chęci do działania. Wtedy poszłam do lekarza - wyznała na łamach "Na żywo".