Pamiętniki z wakacji 54-letniej Anny Popek: tarza się w piasku Meksyku i pisze o cieście drożdżowym (FOTO)

Anna Popek to jedna z "żelaznych dam TVP", której udaje się utrzymywać stanowisko aż od lat 80. Jej pozycja w gronie prezenterskim stacji wydaje się być niezachwiana. Być może jakiś wpływ ma na to przyjaźń z Jarosławem Jakimowiczem, z którym to (zdaniem wielu) tworzy prawdziwy duet marzeń. Przynajmniej na zdjęciach...