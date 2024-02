Anna Popek przejdzie do TV Republika? Prezenterka zabrała głos

Zmiany kadrowe, które przetoczyły się przez TVP w ciągu ostatnich miesięcy, tylko dodały oliwy do ognia. Widzowie, przyzwyczajeni do porannych spotkań z Anną Popek na ekranie, z niecierpliwością oczekiwali na każdą nową informację. "Teraz, kiedy na jakiś czas zniknęłam z grafiku, powiedzmy, że to już tak bardzo nie boli" - skomentowała sytuację Popek, dając do zrozumienia, że zmiany te nie są dla niej całkowicie zaskakujące.