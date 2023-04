Anna Popek reaguje na krytykę widzów "Pytania na śniadanie". Takim nagraniem tylko dolała oliwy do ognia

Internauci krytykują Annę Popek

No nie przekonam się, próbowałam, ale, niestety, pani Ania działa odpychająco; Teraz, jak widzę skład z jej udziałem, to wyłączam program , szkoda; Pan Olek zakrzyczany .

Anna Popek zdecydowała się na uszczypliwą odpowiedź

Pytacie, w jaki sposób wyszczuplałam. Otóż od paru miesięcy stosuję post przerywany. A propos przerywania, czytałam wasze komentarze... No cóż, show must go on!