Znane panie bawią się w Ascot na warszawskim Ursynowie: lady Anna Popek z córką, Małgorzata Kożuchowska (ZDJĘCIA)

Meh 9 min. temu zgłoś do moderacji 4 0 Odpowiedz

Mam apel do wszystkich dziewczyn, które jak Sylwia Bomba, namiętnie się konturują. Dziewczyny, to nie wyglada ani dobrze, ani naturalnie, ani świeżo. Te makijaże, które są teraz w modzie, będą za parę lat uznawane za taki obciachowy wyznacznik trendów, jak kiedyś włosy z trwałą albo męski fryz na czeskiego hokeistę. To nie jest moda, która się będzie dobrze kojarzyła.