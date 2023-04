"Pytanie na śniadanie". Wiadomo, kto będzie partnerem Anny Popek! Jest też oświadczenie w sprawie Idy Nowakowskiej

Mocny Egregor 4 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Kochani! Jest prośba. Jutro kreujemy od godz. 20:00 do 21:00 szczęście, by się pozytywnie naładować. Cokolwiek by się nie działo, myślcie jutro w tym czasie o szczęściu! Więcej energii daje więcej możliwości!