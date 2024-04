Anna Popek w śniadaniówce TV Republika. "Fanka" grzmi: "Przecież to kłamliwa telewizja, szczują i manipulują". Prezenterka ODPOWIEDZIAŁA

Anna Popek znów poprowadzi śniadaniówkę. Ostre opinie internautów

Przygotowując mój nowy program śniadaniowy w TV Republika, sięgnęłam pamięcią do wizyty w Paryżu. Wtedy chłonęłam architekturę, muzykę, sztukę, zbiory muzealne, zapachy i smaki Paryża. Te wspomnienia oraz wiedza, którą zdobyłam, będą inspiracją do naszego porannego pasma. Spodziewajcie się więc tego, co najlepsze, najciekawsze, najbardziej potrzebne i piękne - zachęciła widzów do oglądania.