Anna Powierza wycięła nadmiar skóry na powiekach. Tak wygląda twarz aktorki po zabiegu (ZDJĘCIA)

Anna Powierza wycięła nadmiar skóry na powiekach. Zaprezentowała efekt metamorfozy

Zrobiłam to! Tak jak za nic bym nic w siebie nie wstrzyknęła, tak wycinanie to zupełnie inna bajka. Tym razem cudna Pani Doktor wycięła nadmiar skóry na powiekach. Czy Wy macie świadomość, że ten zabieg można zrobić na NFZ? Jeśli macie w planach wycięcie powiek, sprawdźcie, czy nie kwalifikujecie się że względów zdrowotnych. Czeka się dłuuuugo, ale... WARTO! Pomimo tego, jak wyglądałam, czułam się wspaniale. Sama byłam zdziwiona, ale nawet zaraz po operacji NIC NIE BOLAŁO. No, może tylko serce tych osób, co mnie w owym czasie widziały. Byli pewni, że te siniaki mam po naprawdę solidnym mordobiciu - zdradziła aktorka.