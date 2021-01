Anna Przybylska znów na wielkim ekranie? "TO BYŁBY PRECEDENS"

Niedawno pojawił się kolejny pomysł upamiętnienia Ani. Chodzi o dokończenie filmu, w który przed laty zaangażowała się aktorka. Realizowany w 2004 roku Pojedynek mistrzów Gerwazego Reguły nigdy nie został ukończony z powodu wycofania się sponsora i przerwania zdjęć. Po latach pojawił się jednak pomysł, by doprowadzić dzieło do końca. Brakujące sceny z Anną Przybylską miałyby zostać dokręcone z pomocą nowoczesnych technik filmowych.

Jeśli ktoś będzie w stanie zrobić to dobrze, to na pewno byłoby to wielkie przeżycie i dla fanów, i dla nas, najbliższych. Nie słyszałem, by w Polsce ktoś robił takie rzeczy, więc byłby to precedens - stwierdził w rozmowie z tygodnikiem.