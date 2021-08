Anna Skura o rozstaniu z mężem: "Dla wielu rozwód jest PORAŻKĄ. Ja nie żałuję"

Nieok 31 min. temu zgłoś do moderacji 28 0 Odpowiedz

Ojej biedny on. Jak facet sam z dzieckiem zostaje to wielki bohater narodu. Niech to w końcu będzie norma! Dziecko jest tak samo matki jak i ojca! A najgorsze to pozwolić facetowi na taki układ, sama mam teraz problem bo syn 8 lat i do teraz wszędzie zawsze ze mną chodzi / jeździ. A tata jak zakupy czy wyjście do kolegi to zawsze sam 🤦‍♀️ Nic dziwnego ze teraz on błaga o drugie dziecko a ja nie mam na kolejne najmniejszej ochoty. Niech rodzi i wychowuje sam 💁‍♀️