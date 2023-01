Anna Skura planuje REKONSTRUKCJĘ piersi: "Czekają mnie dwie operacje"

Zdaje się jednak, że globtroterka poczuła chęć zmiany i postanowiła znów poddać się zabiegom, które mają zmienić jej wygląd. Jedna z obserwatorek zapytała Skurę, czy znów powiększy piersi. Celebrytka zaznaczyła, że planuje pewną operację, ale będzie to rekonstrukcja, a nie powiększenie biustu. Skura dokładnie opisała, co czeka ją w najbliższych miesiącach w związku z zaplanowanym zabiegiem.

Ja nie planuję powiększenia piersi, tylko ich REKONSTRUKCJĘ. Czekają mnie dwie operacje (...). Pierwsza operacja to tzw. "lipotransfer", czyli zabieg, który polega na pobieraniu własnej tkanki tłuszczowej, a następnie zaaplikowaniu jej w wybrane obszary ciała, czyli ubytki, które mam w piersiach. (...) Druga sprawa to jest 5 tygodni, w których nie mogę skakać, biegać, podróżować np. na Bali... więc to stanowi dla mnie najgorszy problem. Po tej operacji (...) będę mogła mieć wstawione implanty - wcześniej nie było to możliwe, ze względu na ryzyko powikłań - tłumaczyła Skura.