Anna Skura pokazuje biust po WYCIĘCIU MIĘŚNI i "modelującego żelu"! "Zamknięcie oczu niczego nie zmieni" (FOTO)

Kobiety muszą zrozumieć że nie ważne co robią- czy coś sobie wstrzykują, podciągają- zawsze jest to ingerencja w ich organizm, zabieg do którego trzeba podejść na poważnie. Chirurgię plastyczną zaczęto postrzegać jak wizytę u fryzurę a to duży błąd. Ja mając nie dawno operacja stresowałam się tym wydarzeniem, narkozą, tym czy wszystko pójdzie dobrze, jak będę czuła się już po przebudzeniu. Dziwi mnie że tak wiele kobiet idzie pod nóż bez żadnej refleksji, byle tylko poprawić coś w swojej urodzie, to zawsze jest pewne ryzyko i trzeba się zastanowić czy warto je podjąć. Dla zdrowia tak. Ale czy dla większych piersi?