Zapłakana Anna Skura relacjonuje ze szpitala: "Przeszłam POWAŻNĄ OPERACJĘ. Nie będę wyglądać tak samo" (ZDJĘCIA)

Mulan 15 min. temu zgłoś do moderacji 12 0 Odpowiedz

Po co to udostępniła, żeby się pokazać w szpitalu. Jesteś chora to skup się na sobie i powrocie do zdrowia. Po takiej relacji powinna zaliczyć pobyt na jeszcze jednym oddziale, bo widać, że ma problemy psychiczne i jest internetową ekshibicjonistką.