Jacek Kramek nie żyje. Anna Skura wspomina go w tabloidzie i zaskakuje wyznaniem: "Bardzo się cieszył, że ZOSTANIE TATĄ"

We wtorek media poinformowały o śmierci Jacka Kramka , trenera personalnego i przyjaciela wielu gwiazd świata fitnessu. Sportowiec odszedł w wieku zaledwie 32 lat, co było szokiem zarówno dla internautów, jak i jego znanych znajomych. Po tych smutnych wieściach pożegnały go już m.in. Anna Lewandowska czy Katarzyna Cichopek .

Co więcej, Anna uznała za stosowne, aby omówić też kilka szczegółów z życia prywatnego trenera. Zdradziła na przykład, że n ajważniejsze były dla niego rodzina oraz praca , a on sam słynął z empatii i poczucia humoru.

Tym, co było dla niego zawsze najważniejsze, była na pewno jego rodzina, mama i dziewczyna. To były kobiety jego życia, zawsze tak ciepło mi o nich opowiadał. Z drugiej strony był człowiekiem niezwykle oddanym swej pracy. Naprawdę to kochał, wkładał w tę pracę mnóstwo serca i to nie pieniądze były tu dla niego najważniejsze. Każda jego podopieczna na pewno się ze mną zgodzi, że traktował je wyjątkowo, każda była dla niego ważna. Może dlatego, że świetnie wyczuwał to, czego trenujące kobiety potrzebują - nie tylko żelaznej konsekwencji i profesjonalizmu, ale i serca i zrozumienia. Nikt nie rozbawiał mnie do łez, jak Jacek - rozprawiała.