Pogrążona w żałobie Anna Skura żegna tatę na Instagramie: "Nie potrafię i NIE CHCĘ BYĆ SILNA"

Nowy rozdział życia przywitał nas chłodnymi objęciami... Dał nam zupełnie nieznanego bólu, płaczu, zwątpień, protestów, niedowierzania ... Wspomnień, których wcale mieć nie chcemy. Próbujemy ułożyć w głowie tę nową rzeczywistość, choć nie bardzo wiemy jak to zrobić. Ale też wcale tego nie chcemy wiedzieć. Tatusiu wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Taty, tak bardzo Cię kochamy i prosimy, wróć do nas - brzmiała treść życzeń, które Anna napisała przed kilkoma dniami dla swojego chorującego ojca.

Takie życzenia napisałam kilka dni temu Tatusiowi i to zdjęcie zrobiła mi Martynka w Dniu Taty. Tak bardzo wtedy w te życzenia wierzyłam... do dzisiaj. Nie potrafię nic więcej napisać. Nie potrafię i nie chce być silna - czytamy na oficjalnym profilu Anny Skury na Instagramie.

Przykro mi, że w świecie, który tak bardzo kocham i który tak kochał nasz Tatuś, świecie, który tak chcieliśmy poznać cały, przyszło nam doświadczyć takich chwil... Wiem Tatusiu, że smutek to cena, którą płacimy za miłość, ale proszę Cię, powiedz mi skąd mam wziąć siłę, by to przetrwać? - napisała pod zdjęciem.