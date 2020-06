Anna Skura "wyszła za mąż" za PRZYJACIELA-GEJA: "Skoro nie może wziąć ślubu w naszym kraju, postanowiłam mu pomóc"

kićkić 54 min. temu zgłoś do moderacji 555 2 Odpowiedz

Osoba homoseksualna "wzięła ślub" z osobą heteroseksualną będącą w związku małżeńskim, żeby spełnić co? Jakie to marzenie? Założenie garnituru i zrobienie paru fot na instagram? Nie rozumiem tego kompletnie. To ponad moje możliwości rozumowania widocznie :D