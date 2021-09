Anna Skura UJAWNIA POWÓD OPERACJI: "Mam nadzieję, że nikt z Polski już nigdy nie podda się temu zabiegowi"

Hshshshs 20 min. temu zgłoś do moderacji 41 4 Odpowiedz

Generalnie OK. Wszystko spoko. Niektóre kobiety muszą korzystać z poprawiania piersi że względów zdrowotnych itd. I fajnie ze jest takie ostrzeżenie. Druga kwestia to robienie szopki, pokazówka i wszystko na sprzedaż a tu many z czymś takim do czynienia. Nie wiem co się dzieje ostatnio z tymi paniami. Ja rozumiem że każdy chce zaistnieć a ostatnio już parcie na szkło przechodzi pojęcie. Jednak fajnie jest jednak czymś zasłynąć poza bywaniem i afoszowaniem się swoim życiem prywatnym z intymnymi wręcz aspektami. Ebook z przepisami nie robi z nikogo celebryty. A teraz do tego te medytacyjno-coachingowe imprezki z była dziewczyna Barona. Lekko śmieszne. Ale czego nie robi się dla klików. Ceremonia kakao i eja do przodu.... 🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️