Anna Skura znów trafiła do szpitala! Kilka godzin po wyjściu... "Nagle bardzo osłabłam. W nocy miałam OPERACJĘ"

Ola 14 min. temu

Mnie też przeraża, że ludzie nie umieją się już normalnie cieszyć chwilą, tylko muszą wszystko dokumentować na zdjęciach... Najważniejsze, żeby zdjęcie wyszło dobre i móc się pochwalić jak wspaniale spędzam czas. Spotkania przerywane ciągle wspólnym selfie, do którego trzeba się przygotować, ułożyć włosy, poprawić makijaż, itp. i to jeszcze po kilkanaście ujęć aż wszyscy będą zadowoleni z wyglądu. Obowiązkowo wrzucenie fotki do mediów społecznościowych a zamiast dalszej rozmowy oczekiwanie ile osób polubi fotkę! A możnaby porozmawiać, pośmiać się! To jest straszne!