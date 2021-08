Anna Skura o wychowywaniu córki po rozwodzie: "Uwielbia czas z tatą. Gdy są razem, to dzwoni i mówi: MOMMY COME"

Mimo to Anna Skura nie żałuje tej decyzji. "Nasze drogi się rozeszły" - powiedziała w rozmowie z Pudelkiem. Dodała, że zrobiła to zarówno dla siebie, jak i córki.

Myślę, że na tyle, ile może w swoim malutkim serduszku i pięknym umyśle, to zdaje sobie sprawę, że już nie jesteśmy wszyscy razem. Uwielbia czas z Tatą, a gdy są razem, to dzwoni i mówi "mommy come". Ale oboje bardzo staramy się o to, by miała równie mocny kontakt z każdym rodzicem.