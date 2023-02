Anna Skura uspokaja fanów zmartwionych poziomem edukacji małej Melody na Bali: "Uczymy ją języka i obcowania z EMOCJAMI"

emigrant 5 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Gdy bylem w obozie w Traiskirchen w Austri to wszystkie dzieci mialy obowiazek chodzenia do szkoly mimo ze bylo wiadome ze dana rodzina jedzie na emigracje do kraju gdzie sie uzywa jezyka angielskiego czy innego. Nic nie pomoglo. Przepis MIEDZYNARODOWY mowi ze dziecko ma chodzic do szkoly i dzieci dostawaly wyposazenie szkolne i musialy do tych szkol w Austrii chodzic.