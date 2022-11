Anna Skura nagle zwierza się fanom, że... uprawiała seks w trójkącie! "Mówią, że jestem ZBOCZONA, odklejona!"

Czy można uprawiać seks poza związkiem? Oczywiście, że można. To jest nadal szok. Albo czy można z kilkoma partnerami? Jeśli obie strony mają na to przyzwolenie, to dlaczego nie? - pytała retorycznie i zaraz dodała: Albo jakieś w ogóle trójkąty czy cokolwiek takiego to już w ogóle przechodzi na przestrzeń kontrowersji: "Ona jest zboczona, ona jest odklejona". W mojej społeczności jest to temat tabu. W społeczności offline też, a ja bardzo lubię o tym rozmawiać i poznawać osoby. Ja lubię doświadczać życia na różnej płaszczyźnie i lubię też jakby dowiadywać się o tym. Jakie są możliwości, jak inni egzystują w tej przestrzeni. Dla mnie to jest tak ciekawe, jak kulinaria. (...) Mnie to bardzo fascynuje.