Anna Skura relacjonuje błyskawiczny rozwód: trzymanie się za ręce, wspominki i żurek w Warsie. "Spełniliśmy MARZENIE" (FOTO)

To, co wygląda na koniec, może być nowym początkiem. Dziś z miłością, otwartością i ufnością wchodzimy z Mareczkiem w nowy etap naszej relacji - zakomunikowała "uduchowiona" podróżniczka pod ich selfie sprzed sali rozpraw.

W dalszej części Instastories możemy oglądać już nagrania z gmachu sądu. Skura pokazała m.in. dokument, w którym widzimy, że oficjalnie ona jest powodem, a Marek pozwanym. Przyznała, że nie do końca jest do takiej nomenklatury przekonana:

Nasza rozprawa zaczęła się o 11:15, a o 12:05 byliśmy już w pociągu. Dziwnie to pisać, ale było tak miło i kochająco. "Podpowiadaliśmy" sobie trochę z Mareczkiem - relacjonuje. A pani sędzia taka sympatyczna i kochana. Z kolei pan mecenas powiedział, że to taka rzadkość być w takiej sytuacji, bo nawet gdy pary są "dogadane", to najczęściej ktoś nie może się powstrzymać, by nie wbić szpili ekspartnerowi. Takim parom wysyłamy ogrom miłości i dobrej energii. To praca, którą trzeba wykonać, często to ogrom roboty, ale sami chyba widzicie, że warto. Zwłaszcza jeśli towarzyszą temu wszystkiemu małe istotki, które w rodzicach mają autorytet.