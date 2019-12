Anna Wendzikowska biega z córką po centrum handlowym w przedświątecznym szale zakupowym (ZDJĘCIA)

Gggg 3 godz. temu zgłoś do moderacji 7 1 Odpowiedz

Jakoś tak dziwnie wyglądają spodnie dresowe i płaszczyk z elegancką torebką, juz jeansy lepiej by wyglądały ale rozumiem ze tak miało być specjalnie żeby sie wyróżnić. Do dresów to trzeba było puchowke założyć